فيديو- مراجعة شهر أكتوبر لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي مع أشطر

كتب أحمد الجندي:

يُقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم الأحد، عن مراجعة شهر أكتوبر لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي، وذلك قبل انطلاق امتحانات نصف العام 2025، لصفوف النقل.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم،عن كافة تفاصيل امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل وهى كالتالي:

- امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل علي مستوي الإدارة لجميع المراحل التعليمية.

- موجه المادة بالإدارات هو المسئول عن وضع أسئلة الامتحانات.

- 3 نماذج لكل مادة في الفصل الواحد.

- الامتحانات تكون في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة.

- تصوير أسئلة امتحانات نوفمبر مسئولية الإدارة التعليمية.

- امتحانات الصف الأول الثانوي ورقيا والثاني الثانوي إلكترونيا.

- تتكون أسئلة شهر نوفمبر من 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي.

- طلاب المنازل والخدمات والدمج والطلاب بالمدارس الغير متصلة بالإنترنت والطلاب الذين لم يستلموا التابلت يتم امتحانهم ورقياً.

- عقد امتحانات الطلاب الذين يتعرضوا لمشكلات تقنية ورقيًا.

يُذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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