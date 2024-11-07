مدة الدراسة 3 سنوات.. تعرف على نظام التعليم المزدوج وشروط الالتحاق

كتب- أحمد الجندي:

يعد نظام التعليم والتدريب المزدوج من أهم أنظمة التعليم الفني في مصر، حيث يركز على تدريب الطلاب في بيئة عمل حقيقية، مما يساعدهم على اكتساب المهارات العملية والسلوكية اللازمة لسوق العمل.

يتم هذا النظام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، حيث يشارك القطاع الخاص في تدريب الطلاب، مما يضمن لهم التفاعل المباشر مع مهنهم المستقبلية.

نظام الدراسة:

المدة: 3 سنوات

طريقة الدراسة:يومان في الأسبوع: دراسة نظرية في مدارس التعليم والتدريب المزدوج أو المدارس الثانوية الفنية (فصول ملحقة).

4 أيام في الأسبوع: تدريب عملي في المنشآت التدريبية، حيث يتعلم الطلاب المهارات العملية وسلوكيات مكان العمل.

الشهادات: يحصل الطالب على شهادة دبلوم وشهادة خبرة بعد التخرج.

شروط الالتحاق:

العمر: من 14 إلى 18 سنة.

المؤهل: شهادة إعدادية حديثة من نفس العام ومن نفس المحافظة.

اللياقة الصحية: اجتياز الكشف الطبي واختبارات القبول.

الحد الأدنى للدرجات: وفقًا للتنسيق الذي تحدده الوزارة.

المستندات المطلوبة للالتحاق:

صورة من استمارة نجاح الشهادة الإعدادية.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة شهادة الميلاد.

عدد 2 صورة شخصية.

شهادة صحية من مستشفى حكومي.

طباعة برنت بالرقم التأميني للطالب من مكتب تأمينات المنطقة.

يهدف هذا النظام إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مزيج من التعليم النظري والتدريب العملي، مما يعزز من فرصهم في الحصول على وظائف متميزة بعد التخرج.