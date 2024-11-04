بعد زيادة عددها لـ11مدرسة.. تعرف على مميزات المدارس التكنولوجية التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

تُعد المدارس التكنولوجيا التطبيقية، من أهم النظم التعليمية الحالية حيث أنها تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب إلى متطلبات سوق العمل.

وأكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى، مشيرًا إلى أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام لـ 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد 100 إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد 20 أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.

ويرصد مصراوي من خلال التقارير أبرز المعلومات عن المدارس التكنولوجية التطبيقية والتي جاءت كالتالي:

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للمدارس التكنولوجية التطبيقية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فإن المميزات التي تقدمها المدارس التكنولوجية التطبيقية للطلاب كالتالى:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعى.

- التدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعى.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعى بعد التخرج.

- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب العملى.

- الحصول على الزى المدرسى مجاناً.

الممارسات المتاحة للطلاب بعد التخرج من المدارس التكنولوجية التطبيقية:

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

- الالتحاق بالجامعات التكنولوجية بدون معادلة.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد عمل معادلة.