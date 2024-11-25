رسميًا.. “التعليم” توجه بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المدارس الدولية والخاصة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرارها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المعلمين العاملين في المدارس الخاصة والدولية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في خطابها بشأن التعليمات المشددة الصادرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطبيق الحد الادنى للاجور للمعلمين في كل المدارس الخاصة بجميع أنواعها ،وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور) رقم (27) لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصري لا غير) وذلك اعتبارا من 2024/5/1 محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال خطاب أرسلته الوزارة إلى المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، شددت فيه على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء بما يضمن تحسين أوضاع المعلمين المالية.

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