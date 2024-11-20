لطلاب الشهادة الإعدادية.. كيف تحصل على الإيميل الموحد 2025؟

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت المديريات التعليمية عن تفعيل رابط الحصول على الإيميل الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية، ونبهت على الطلاب بتفعيل الحصول على الإيميل الموحد للطالب.

رابط الإيميل الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت المديريات التعليمية أنه تم تخصيص رابط للحصول على الإيميل الموحد للطلاب، وهو يعد خطوة هامة لتسهيل عملية تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.

خطوات تفعيل الإيميل الموحد

- الدخول على الرابط https://office365.emis.gov.eg/.

- اختيار حساب الطالب الموجود باللون الأحمر.

- كتابة الرقم القومي للطالب والكود (مكتوب فى ايصال دفع المصروفات بالبريد ).

- الضغط على التحقق من البيانات.

- ستظهر صفحة فيها اسم الطالب ومدرسته وسيكتب الطالب رقم التليفون أو البريد الإلكتروني (يكون مفعل وشغال لاستقبال عليه رسالة كود التفعيل).

- كتابة كلمة السر الجديدة.

- اختيار إرسال كود التفعيل عن طريق الإيميل أو رقم المحمول.

- يظهر مربع تكتب فيه كود التفعيل المرسل على الإيميل أو رقم المحمول.

- ظهور صفحة بالإيميل الموحد وكلمة السر الجديدة.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024/ 2025

- الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لتسجيل استمارة الإعدادية 2024 بعد أن يتم تفعيله.

- تحديد الخدمات الإلكترونية.

- اختيار أيقونة التقديم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي 2024/ 2025.

- تسجيل الدخول.

- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب، والذي يتم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب، ذلك بعد التأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها في قاعدة البيانات.

- تسجيل الرقم السري.

- تظهر الاستمارة.

- تسجيل البيانات المطلوبة، ويجب مراجعتها بدقة.

- رفع الطالب الصورة الشخصية وتكون مُطابقة للصورة التي يتم إرسالها للمدرسة.

- بعد الانتهاء من التسجيل، يجب مراجعة البيانات المسجلة قبل الضغط على حفظ.

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