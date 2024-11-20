مدرسة "ضيف الله" الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. ما فرص الخريجين؟

كتب- أحمد الجندي:

تُعد مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية واحدة من أهم المدارس الحديثة التي تسعى إلى توفير تعليم عالي الجودة في مجال التكنولوجيا التطبيقية.

تهدف المدرسة إلى إتاحة التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، مع إعداد خريجين قادرين على التفكير الإبداعي، ومتمكنين من المهارات الفنية والتقنية والتكنولوجية التي تؤهلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

الفرص المتاحة لخريجي مدرسة "ضيف الله" الدولية

* العمل في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

* العمل في تجميع معدات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

* العمل في مجال إنترنت الأشياء (Internet of Things).

شروط التقديم لمدرسة أحمد ضيف الله الدولية

وفقًا للصفحة الرسمية لمدرسة أحمد ضيف الله الدولية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن شروط التقديم هي كالتالي:

* الحصول على الشهادة الإعدادية.

* ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا.

* ألا يقل مجموع الطالب عن 220 درجة، مع تحقيق 48 درجة على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

* التقديم متاح للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

كما تتضمن شروط تقديم طلب الالتحاق عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع اجتياز الطالب اختبارات القبول، المقابلة الشخصية، مقياس الميول المهنية، الكشف الطبي، الذي يشمل اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات.

مميزات المدرسة

بيئة تعليمية متطورة تهدف إلى صقل مهارات الطلاب التقنية.

إتاحة فرص عمل في مجالات متقدمة تواكب تطورات التكنولوجيا الحديثة.

دعم الطلاب لاكتساب خبرات عملية تؤهلهم للعمل مباشرة بعد التخرج.

مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تمثل خطوة واعدة نحو مستقبل تعليمي متطور يعزز الابتكار ويلبي احتياجات سوق العمل المتنامي في المجالات التقنية.

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