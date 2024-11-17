استمارة الشهادة الإعدادية 2024/ 2025.. الأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل

كتب- أحمد الجندي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية سيكون بدايةً من يوم 5 ديسمبر 2024.

وأضافت الوزارة أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية شرط أساسي لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي، ولا يحق للطالب دخول الامتحانات دون تحرير الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبة للمدارس، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة ومراجعتها.

وتبدأ فترة التسجيل بداية من يوم 5 ديسمبر 2024ـ على أن تستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

سداد رسوم استمارة الشهادة الإعدادية بالبريد 2024/ 2025

وأوضحت الوزارة أنه تم تفعيل خدمة سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024/ 2025 بإجمالي 158 جنيهًا بجميع مكاتب البريد، وتم تفعيل الدفع على خدمة فوري من خلال كود 66610.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024/ 2025

- الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لتسجيل استمارة الإعدادية 2024 بعد أن يتم تفعيله.

- تحديد الخدمات الإلكترونية.

- اختيار أيقونة التقديم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي 2024/ 2025.

- تسجيل الدخول.

- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب، والذي يتم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب، ذلك بعد التأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها في قاعدة البيانات.

- تسجيل الرقم السري.

- تظهر الاستمارة.

- تسجيل البيانات المطلوبة، ويجب مراجعتها بدقة.

- رفع الطالب الصورة الشخصية وتكون مُطابقة للصورة التي يتم إرسالها للمدرسة.

- بعد الانتهاء من التسجيل، يجب مراجعة البيانات المسجلة قبل الضغط على حفظ.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/ 2025

جاءت الأوراق الرسمية التي يجب تقديمها خلال تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، كما حددتها مديريات التربية والتعليم في خطابها، كالتالي:

- عدد (3) صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 6*4.

- تقديم الأصل من شهادة ميلاد الطالب المميكنة.

- تقديم عدد (1) من الاستمارة الإلكترونية وتكون مطابقة للصور.

- تقديم كشف 12 د، ويمكن الحصول عليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويٌقدم الأصل منه وصورة معتمدة من المدرسة.

- تقديم إيصال سداد الرسوم المالية للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024/ 2025.

- طابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

- تقديم بيان رسوب الطالب لآخر عام.

- بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي "منازل" يجب تقديم خطاب الالتحاق بنظام المنازل.

- يجب ألا تقل سن الطالب عن 14 عاماً.

- ألا تزيد سن الطالب على 18 عاماً.

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