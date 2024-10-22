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وزير التعليم: لا يوجد فصل بدون مدرس في جميع المحافظات

12:12 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

محمد عبد اللطيف

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كتب- نشأت علي:

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الدراسة تسير بشكل منتظم في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه لا يوجد فصل بدون مدرس في أي محافظة.

وخلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم، أوضح الوزير أنه تم تنفيذ إعادة هيكلة شاملة في مدارس الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور ارتفعت من 10% في السابق إلى 85% في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير أن أحد الحلول التي تم تبنيها لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية هو الاستعانة بالمدارس الثانوية المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم المدارس
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