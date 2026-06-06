أجرى الدكتور مصطفى نجيب، مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم السبت، جولة تفقدية بمعهد فتيات طور سيناء، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025- 2026.

توفير كافة سبل الراحة للطلاب

وقال مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن لجان الامتحانات تسير في هدوء وانتظام، وجرى توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتذليل كافة الصعوبات التي واجهت سير الامتحانات، مشيرا إلى أن جرى التأكيد على التصدي بكل حسم لكافة وسائل الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة رصد أي تجاوزات.

أسئلة الامتحانات في متناول الطالب المتوسط

وأوضح مدير المنطقة الأزهرية في تصريح اليوم، أن أسئلة الامتحانات جاءت في متناول الطالب المتوسط ، وتحتوي على نقاط بسيطة لقياس مستوى الطلاب المتميزين، ولا يوجد أي شكاوى أو تحفظات من قبل الطلاب على الأسئلة.

وأكد أن جميع العاملين بالمنطقة يتعاونوا لإخراج الامتحانات بالشكل الحضاري، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة الذي يعكس مستوى كل طالب.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم داخل 8 لجان امتحانية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة،

ويؤدي الامتحانات اليوم طلاب الشعبة العلمية، مادة القرآن الكريم خلال الفترة الأولى، ويعقبها مادة الحديث الشريف خلال الفترة الثانية.

عدد الطلاب

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء 295 طالبًا وطالبة، موزعين على اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات الأزهرية بالمحافظة والبالغ عددها 4 إدارات.