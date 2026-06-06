تصوير- محمود بكار:

أكد الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، اتخاذ إجراءات تنظيمية وتقنية مشددة لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية، ومتابعة وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية في المواعيد المحددة.

إجراءات مشددة بالأزهر لتأمين نقل أسئلة الثانوية الأزهرية

قال وكيل الأزهر، في تصريحات صحفية، اليوم، إن جميع السيارات المكلفة بنقل أسئلة الامتحانات إلى اللجان على مستوى الجمهورية تخضع لنظام تتبع إلكتروني لحظي، يتيح متابعة مساراتها وتحركاتها بشكل مستمر، ومعرفة أماكن وجودها وأسباب أي تأخير قد يطرأ أثناء عملية النقل.

وكيل الأزهر: نتابع مسار سيارات الأسئلة لحظة بلحظة

أوضح أن منظومة التتبع تضمن مراقبة حركة السيارات المكلفة بنقل الأسئلة، بما يسهم في تعزيز إجراءات التأمين والانضباط داخل منظومة الامتحانات، والتدخل السريع حال حدوث أي معوقات قد تؤثر على وصول الأسئلة في التوقيتات المحددة.

وأشار وكيل الأزهر، إلى أن عملية نقل الأسئلة شهدت بعض الصعوبات خلال الفترة الماضية، إلا أنه تم التعامل معها وإزالتها بشكل فوري، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة وانتظام دون التأثير على سير الامتحانات.

وأكد أن الأزهر الشريف يواصل متابعة جميع مراحل العملية الامتحانية ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، وضمان انتظام الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.