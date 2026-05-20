فرع البنات بجامعة الأزهر يهنئ الطالبات الفائزات بمنحة الإمام الطيب للقيادات النسائية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:57 م 20/05/2026
    فرع البنات بجامعة الأزهر بخالص التهنئة إلى الطالبات
    فرع البنات بجامعة الأزهر بخالص التهنئة إلى الطالبات
    فرع البنات بجامعة الأزهر بخالص التهنئة إلى الطالبات

تقدم المركز الإعلامي لفرع البنات بجامعة الأزهر بخالص التهنئة إلى الطالبات الوافدات بكلية التمريض بنات القاهرة؛ لفوزهن بالالتحاق بـ«منحة الإمام أحمد الطيب لإعداد القيادات النسائية»، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل التميز والنجاح الذي تحققه طالبات الجامعة في مختلف المجالات العلمية والدعوية والقيادية.

وأعربت الدكتورة آمال السباعي، عميد كلية التمريض بنات القاهرة، والدكتورة رشا البربري، وكيل الكلية، عن بالغ فخرهما واعتزازهما بهذا التميز المشرف، مؤكدتين أن ما حققته الطالبات يعكس مستوى التفوق العلمي والوعي والثقافة التي تتمتع بها طالبات الأزهر الشريف.

والطالبات الفائزات بالمنحة هن:

تنزيل أبو بكر عمر محمد – الفرقة الثانية

- توحيد أبو بكر عمر محمد – الفرقة الأولى
- رنا فخري عبدالله إبراهيم – الفرقة الأولى

كما شاركت في فعاليات البرنامج الأستاذة الدكتورة آمال السباعي عميد الكلية، والدكتورة أسماء حماد منسق سفراء الأزهر بكلية التمريض.

وأكد المركز الإعلامي لفرع البنات اعتزازه بما تحققه طالبات جامعة الأزهر من إنجازات مشرفة، متمنيًا لهن دوام النجاح والتفوق، وأن يواصلن تمثيل الأزهر الشريف بالصورة المشرقة التي تليق بمكانته العلمية والدعوية.

جامعة الأزهر فرع بنات الأزهر منحة الإمام الطيب

