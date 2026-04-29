قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض ليطلب من لاعب الجولف الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي الوقوف، مشيدا بشجاعته "التي لا تقهر".

وكان ترامب يلقي كلمته خلال زيارة دولة قام بها ملك وملكة بريطانيا، وتوقف ليخاطب ماكلروي، الذي كان من بين الحضور في العشاء.

ونجح ماكلروي في الدفاع عن لقبه في بطولة الماسترز في وقت سابق من الشهر الحالي، ليصبح رابع رجل فقط يفوز باللقب مرتين متتاليتين في أوجستا، محققا الفوز بفارق ضربة واحدة.

وقال ترامب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد ألهمت هذه الشخصية المميزة والفريدة التي نتشاركها العالم أجمع. هذه الجرأة والشجاعة التي لا تقهر، إنها حقا شجاعة لا تقهر".

وأضاف الرئيس الأمريكي "بالمناسبة، أين روري ماكلروي؟ هل يمكنك الوقوف يا روري، من فضلك؟".

وأوضح ترامب "أحسنت يا روري. لا أدري إن كان سوف يساعده على الخطا الرائع . لكنني اضطررت لقطع خطابي لأنني شاهدت ذلك الرجل يفوز ببطولة صعبة. تهانينا، أنا فخور بك جدا".