3 في 10 أشهر.. مقارنة بالأرقام لإصابات زيزو في الأهلي والزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

09:51 م 29/04/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زيزو (3)
    زيزو
    زيزو
    زيزو وآيلا
    زيزو وآيلا
    زيزو وآيلا
    أحمد سيد زيزو وصوفيا
    زيزو أثناء سفر بعثة الأهلي
    أحمد سيد زيزو
    زيزو وآيلا

بات موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، محل جدل خلال الساعات الماضية، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام بيراميدز، وسط حالة من الغموض بشأن إمكانية لحاقه بمواجهة القمة أمام الزمالك، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وتعيد هذه الإصابة فتح ملف الإصابات المتكررة للاعب منذ انتقاله إلى الأهلي مع بداية الموسم الجاري، حيث لم تكن هذه هي المرة الأولى يتعرض لها للإصابة منذ إنضمامه للفريق في يونيو 2025، بل أصبحت الإصابة الحالية هي الثالثة له خلال نفس الموسم.

وشهدت بداية مشوار زيزو مع الأهلي تعرضه لأول إصابة في شهر سبتمبر 2025، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من انضمامه إلى الفريق، حيث غاب على إثرها عن ثلاث مباريات، وفقًا لبيانات موقع ترانسفير ماركت.

وفي شهر فبراير 2026، تعرض اللاعب لإصابة جديدة، كانت الثانية له خلال نفس الموسم، ليتكرر غيابه مرة أخرى عن ثلاث مباريات مع الفريق.

وجاءت الإصابة الثالثة خلال شهر أبريل 2026، بعدما تعرض لإصابة عضلية في مباراة بيراميدز الأخيرة وبات قريبًا من الغياب بمباراة القمة، لتستمر سلسلة الغيابات التي تلاحق اللاعب خلال موسمه الأول مع الأهلي.

مقارنة بفترة انضمامه إلى نادي الزمالك، يكون قد تعرض للإصابة في الأهلي 3 مرات في 10 أشهر، بينما تعرض للإصابة في الزمالك 5 مرات خلال 6 مواسم ونصف.

سجل إصابات زيزو في الزمالك

إصابة بكدمة في مشط القدم في إبريل موسم 23/24

إصابة في الكاحل مارس موسم 23/24

كدمة في مشط القدم يونيو موسم 23/24

كدمة في مشط القدم يوليو موسم 23/24

تمزق عضلي نوفمبر موسم 24/25

أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
محمود سعد: لا وصاية على الناس في أنظمتهم الغذائية.. وهذا رأيي في قانون
ترامب يعلق على انسحاب الإمارات من أوبك.. ماذا قال؟
"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من ابنة محمود الخطيب بعد الهجوم على
أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته.. صور

