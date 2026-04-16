أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن استيائه البالغ من واقعة اختطاف طفلة رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي، مؤكدًا متابعته الشخصية الدقيقة لكافة تطورات الحادث.

توجيهات عاجلة لاسترداد الطفلة وحماية حقوق الأسرة

ووجه بضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية العاجلة التي تضمن الحفاظ على حقوق الأم، مع تكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية، لسرعة التوصل إلى الطفلة وإعادتها إلى أسرتها في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في تصريحات للدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر.

رواية جامعة الأزهر لتفاصيل الواقعة

وكشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على المستشفيات الجامعية، في سياق متصل، تفاصيل الحادث، موضحًا أن الأم تسلمت طفلتها رسميًا عقب الولادة، بعد استكمال الإجراءات المعتادة داخل المستشفى.

إجراءات استلام رسمية وإجراءات احترازية

وأوضح "صديق" في تصريحات تلفزيونية، أن الأم قامت بالتوقيع والبصم على مستندات استلام الرضيعة، قبل انتقالها إلى غرفة الإقامة المخصصة لها داخل المستشفى لقضاء فترة الاستشفاء، وفق الإجراءات المتبعة.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت نتيجة تعرض الأم لعملية خداع من سيدة أخرى كانت متواجدة بالغرفة، حيث عرضت عليها حمل الطفلة لمساعدتها على الراحة، قبل أن تستغل نومها وتفرّ بالرضيعة خارج المستشفى.

وأثارت الواقعة حالة واسعة من الجدل والاستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر خالة الرضيعة وهي تطالب بسرعة التدخل للعثور على الطفلة التي لم يتجاوز عمرها عشر ساعات وقت الحادث.

مطالب بتشديد الرقابة داخل المستشفيات

وأكدت الأسرة أن الحادث وقع في وضح النهار داخل الحرم الطبي، ما دفع إلى موجة مطالبات بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المستشفيات لضمان حماية المرضى والمواليد الجدد.

وتعمل الأجهزة الأمنية وإدارة المستشفى على تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير السيدة المتهمة، في إطار الجهود المبذولة للوصول إليها واستعادة الرضيعة.

تأكيد على الشفافية وعدم التهاون

وشددت جامعة الأزهر على أهمية الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات، وعدم التهاون في محاسبة أي مقصر، مع التأكيد على استمرار الجهود لاسترداد الطفلة.

وأكدت الجامعة التزامها بتوفير الدعم النفسي والقانوني الكامل للأم، ومواصلة المتابعة حتى استعادة الرضيعة وضمان محاسبة المسؤولين عن الواقعة.

