بمصروفات.. الكليات التي يطبق بها نظام البرامج الخاصة بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر عن حزمة برامج علميَّة جديدة تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في ضوء رؤية مصر 2030م، وأوضح فضيلته أن هذه البرامج العلمية الخاصة بمصروفات تمت الموافقة عليها من خلال مجلس الجامعة، والمجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وبيَّن رئيس الجامعة أن هذه البرامج العلمية المتميزة روعي فيها أن تكون بأسعار أقل من نظيراتها في الجامعات الأخرى، وأن البرامج الجديدة هي:

1- برنامج إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتقوم عليه كليات التربية بالمشاركة مع كليات اللغة العربية.

2- برنامج جودة وسلامة الغذاء، وتقوم عليه كليات الزراعة.

3- برنامج الإعلام (لغة إنجليزية)، وتقوم عليه كليات الإعلام.

4- برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية.

5- برنامج الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية.

6- برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، وتقوم عليه كليات الدراسات الإنسانية.

7- برنامج إدارة ريادة الأعمال والابتكار.

8- برنامج نظم ومعلومات الأعمال (BIS)، وتقوم عليه كليات التجارة.

9- برنامج القراءات القرآنية وعلومها، وتقوم عليه كليات الدراسات الإسلامية بالجامعة.

10-برنامج القراءات القرآنية وعلومها، وتقوم عليه كلية القرآن الكريم.

11- برنامج تكنولوجيا الملابس.

12- برنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات (للبنين والبنات).

13-برنامج إعداد معلم البيولوجيا والجيولوجيا باللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات (للبنين والبنات)،

وتقوم عليه كليات التربية.

14-هندسة تنسيق الحدائق واللاند سكيب.

15- برنامج التحاليل البيولوجية والكيمياء.

16- برنامج التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية.

17- برنامج الفيزياء الإشعاعية والطبية.

18- برنامج الجيولوجيا الهندسية والبيئية.

19- برنامج الكيمياء التطبيقية الصناعية.

20-برنامج الطاقة المتجددة والمستدامة بكليات الهندسة بنين وبنات.

21-برنامج هندسة النظم الذكية بكليات الهندسة بنين وبنات.

22-برنامج هندسة العمارة البيئية والعمران بكليات الهندسة بنين وبنات.

23- برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بكليات الهندسة بنين وبنات.

