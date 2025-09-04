كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يفتح قطاع المعاهد الأزهرية، باب التظلمات على نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادات الأزهرية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى يوم السبت التالي، بجميع المناطق والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وقال الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن التظلمات تُستقبل داخل مقرات المناطق والإدارات التعليمية، وفق الضوابط المقررة لكل مرحلة، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة، مؤكدًا أن أعمال التظلمات تأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور لمراجعة أوراق الإجابة وضمان تحقيق مبدأ الشفافية.

وأِشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن الأزهر يضع مصلحة الطلاب في مقدمة أولوياته، وأن إتاحة باب التظلمات يعكس حرص المؤسسة على تطبيق معايير العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن جميع اللجان ستتولى استقبال الطعون والتعامل معها بكل دقة وشفافية.

من جانبه أوضح الشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات، أن نتائج التظلمات سيتم إعلانها تباعًا فور الانتهاء من مراجعتها، مؤكدًا أن اللجان المختصة ستتعامل مع كل طلب بمنتهى الدقة والحيادية، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب وأولياء الأمور بالمواعيد المقررة والضوابط المنظمة لعملية التظلم.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اعتمد الثلاثاء، نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي)، ‏للعام الدراسي 2024/2025م.

اقرأ أيضاً:

خطوات التظلم على الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025.. تعرف علي التفاصيل

التعليم العالي تُعلن فتح تسجيل رغبات الثانوية الفنية 3 و5 سنوات والمعاهد سنتين

فتح باب العضوية لمعلمي الحصة.. ونقابة المعلمين توضح التفاصيل