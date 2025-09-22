الأوراق المطلوبة من المقبولين بالمدن الجامعية بالأزهر 2026

الأوراق المطلوبة من المقبولين بالمدن الجامعية بالأ

بدأت جامعة الأزهر، تلقي أوراق التقدم من الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، للعام الدراسي 2026/2025.

وتنتهي أعمال التسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة، يوم الخميس المقبل، بقبول أوراق من تخلف عن التسكين في الأيام المخصصة لهم.

وينشر "مصراوي" الأوراق المطلوبة للتقدم للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، على النحو التالي:

- سداد المصروفات من خلال خدمة فوري على الرقم 6451.

- طبع ملفات التسكين والاستمارات عبر موقع إعلان النتيجة.

- استمارة ضمان مختومة بختم النسر من أحد موظفي الحكومة.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من "الطالب - ولي الأمر - الضامن".

- 5 صور شخصية حديثة 4 في 6 بخلفية بيضاء.

- شهادة الحصول على لقاح فيروس كورونا.

- شهادة وفاة بالنسبة للوالد.

- الحالات الخاصة "تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية".

- تقرير يفيد عدم الزواج بالنسبة للطالبات.

وانطلق العام الدراسي الجديد بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، أمس، وسط متابعات من رئيس جامعة الأزهر ونوابه.

وأقامت جامعة الأزهر، أمس، حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد أمام المبنى الإداري بمدينة نصر، وتم توزيع بعض الهدايا الرمزية عليهم.

