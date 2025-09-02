التقديم بدأ..شروط التحاق طلاب الإعدادية العامة بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة للعام الدراسي "2024\2025" للالتحاق بالشهادة الإعدادية، ولمدة أسبوعين.

وجاءت شروط قبول طلاب الإعدادية العامة للدراسة بالأزهر الشريف، على النحو التالي:

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024\2025.

- حصول التلميذ على 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

- اجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الذي يعقد مع امتحانات الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي الجديد.

- الأوراق المطلوبة:

- أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج منها.

- أصل الشهادة الإعدادية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- طلب الالتحاق.

- ألا يقل مجموعه في اللغة العربية عن 65%.

اقرأ أيضًا:

وفقا لقانون العمل الجديد..هل يحق للعامل الحصول على إجازة للدراسة والامتحانات؟

سحب على القاهرة وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

"الصحة" تعلق على اتهامات الإهمال في علاج الإعلامية عبير الأباصيري