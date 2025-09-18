بالأسماء.. كليات جديدة بجامعة الأزهر لأول مرة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم افتتاح كليات وأقسام جديدة بكليات القاهرة والأقاليم هذا العام.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة التنسيق، اليوم الخميس، أن هناك كليات جديدة تم افتتاحها في الجامعة؛ وهي:

١- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

٢- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

٣- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

٤- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

بالإضافة إلى فتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

١- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

٢- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

كما يتم فتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

١- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

٢- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

- قسم اللغة الإندونيسية بكلية اللغات والترجمة.

