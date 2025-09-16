"الأزهر": 95 ألفا سجلوا رغبات القبول بالكليات.. وهذه آخر فرصة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، أنه سيتم غلق باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم للطلاب والطالبات الناجحين في الدورين الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجديد (2025 - 2026)، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، اليوم، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم منذ فتح الباب إلكترونيًّا بلغ 95 ألف طالب وطالبة، داعية الطلاب والطالبات الذين لم يسجلوا رغباتهم، إلى سرعة التسجيل إلكترونيًّا حتى يتم تنسيق رغبات الطلاب في ضوء الحدود الدنيا للكليات.

وأشارت جامعة الأزهر، إلى أن العام الدراسي الجديد ينطلق بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم يوم السبت المقبل 20 من سبتمبر الجاري.

وفتحت بوابة مصر الرقمية، مساء الخميس، باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم للطلاب والطالبات الناجحين في الدورين الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، وحتى اليوم الثلاثاء الـ 17 من سبتمبر الجاري.

ويتميز تنسيق هذا العام عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها في الجامعة؛ وهي:

١- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

٢- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

٣- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

٤- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

١- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

٢- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

١- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

٢- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

ويمكن تسجيل الرغبات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

