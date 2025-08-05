موعد و جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية وإعدادية وثانوية البعوث، التي تعقد وسط إجراءات أمينة مشددة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، السبت قبل الماضي، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية يوم الاثنين 18 أغسطس الجاري، بمادتي القرآن الكريم والأحياء للعلمي، والقرآن الكريم واللغة الأجنبية الثانية للقسم الأدبي

وتعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية يوميا، دون وجود فواصل، كما هو معتاد، بخلاف الدور الأول، إذ يوجد فاصل لمدة يوم بين كل مادة والثانية.

ومن المقرر أن يختتم طلاب الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحانات يوم الثلاثاء 26 أغسطس، بمادتي التوحيد والنحو للقسم العلمي، والتوحيد والحديث للأدبي.

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