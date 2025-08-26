كيفية التقدم لوظيفة عاملات رياض أطفال بالأزهر - الأوراق والشروط

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح قطاع المعاهد الأزهرية، باب التقدم لشغل وظيفة عاملات رياض أطفال بجميع المناطق على مستوى الجمهورية للعام الدراسي المقبل، بعقد وليس عن طريق التعيين.

وبحسب المستند على حصل "مصراوي" على نسخة منه، تمثلت شروط التقدم فيما يلي:

- ألا يزيد السن علي ٦٠ عاما وقت التقدم هذا العام بشرط اللياقة الصحية لطبيعة العمل .

- أن تكون خالية من الأمراض المعدية وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة متضمنة لياقتها الصحية لطبيعة العمل .

- أن تكون لديها القدرة على التعامل مع الأطفال.

- أن تكون حسنة السير والسمعة.

- أن تكون مقيمة في نطاق الإدارة التعليمية التى بها المعهد المتقدمة علية، ويثبت ذلك بموجب بطاقة الرقم القومي، ويكون تاريخ صدورها بتاريخ سابق للإعلان.

الأولوية لمن سبق التعاقد معهم بالروضات الأزهرية، اذا توافرت إفادة من شيخ المعهد بحسن الأداء في العمل، ثم للأصغر سنا، وفي كلتا الحالتين يجب توافر جميع الشروط بهن.

- اجتياز المقابلة الشخصية لجميع العاملات من خلال اللجنة المنعقدة بالمنطقة.

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

( البطاقة الشخصية ) أثناء التقديم وبعد اجتياز المقابلة تستكمل الملفات عند التعاقد كالتالي:

- شهادة طبية حديثة معتمدة تفيد خالية من الأمراض المعدية وكذلك اللياقة الصحية لطبيعة العمل .

- صحيفة أحوال جنائية ( سارية).

- صورة واضحة للبطاقة الشخصية مدون عليها رقم الهاتف.

- إفادة من شيخ المعهد التي كانت تعمل به بحسن الأداء في العمل

- صورة طبق الأصل من آخر عقد العاملة.

- يتم إرسال الملفات للمناطق يوم الخميس الموافق٢٠٢٥/٨/٢٨.

