الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر 2026

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد مجلس جامعة الأزهر، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026/2025، بكليات القاهرة والأقاليم.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 20 سبتمبر 2025، على أن ينتهي الخميس 1 يناير 2026.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الثالث من يناير 2026، مع التأكيد على منح الطلاب إجازة في السابع من يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 22 يناير.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 7 فبراير 2026، وينتهي يوم الخميس 21 مايو 2026.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأخير من شهر مايو، وتنتهي في يونيو 2026.

وتعقد امتحانات التصفية للفرق النهائية بكليات القاهرة والأقاليم يوم السبت 5 يونيو 2026.

