التقديم في هذا الموعد.. شروط التحاق طلاب الإعدادية العامة بالأزهر

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد، ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة للعام الدراسي "2024\2025" بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية الأزهرية.

ومن المقرر أن يبدأ تقدم الطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة للعام الدراسي "2024\2025"، للالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية الأزهرية، في الأول من سبتمبر المقبل، ولمدة أسبوعين، عبر بوابة الأزهر.

وجاءت شروط القبول على النحو التالي:

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024\2025.

- حصول التلميذ على 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

- اجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الذي يعقد مع امتحانات الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي الجديد.

- الأوراق المطلوبة:

- أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج منها.

- أصل الشهادة الإعدادية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- طلب الالتحاق.

- ألا يقل مجموعه في اللغة العربية عن 65%.

