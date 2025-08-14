الرابط والخطوات.. فتح باب التسكين بالمدن الجامعية بالأزهر 2026
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
فتحت جامعة الأزهر، صباح الخميس، باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم للعام الدراسي الجديد، لطلاب النقل، الفرق "الثانية - الثالثة -...".
وأتاحت جامعة الأزهر، التقديم للتسكين بالمدن الجامعية عبر الرابط التالي:
وجاءت طريقة التقديم على النحو التالي:
- تقوم بتسجيل بياناتك الأساسية والتوجه إلى أقرب ماكينة فوري.
- تقوم بالدفع على كود 6450 بالرقم القومي الخاص بالطالب بعد تسجيل بياناتك الأساسية.
- تقوم بالاحتفاظ بوصل فوري وتقوم بتصويره في المكتبة نظراً لإختفاء طباعة وصل فوري.
- ثانياً - استكمال عملية التقديم:
- بعد الدفع على فوري تقوم بالدخول على الخطوة الثانية وهي عملية استكمال التقديم تقوم بالدخول بالرقم القومي للطالب والرقم المرجعي الموجود في وصل دفع فوري:
بيانات الكلية:
- تقوم باختيار النوع والكلية والقسم والشعبة والفرقة المنقول إليها والتقدير والفرقة المنقول منها.
ثانياً - بيانات الطالب:
- تقوم بإدخال الإسم رباعي وتاريخ الميلاد وتقوم باختياره من الخانة المخصصة ولا تقوم بكتابته بنفسك حتى تتلاشى مشكلات التسجيل.
- إدخال محل الإقامة والمحافظة وعنوان الطالب طبقاً للموجود بالبطاقة الشخصية
- رقم بطاقة الطالب وهو الرقم القومي
- تاريخ استخراجها متواجد في ظهر البطاقة الشخصية أعلى اليسار.
- جهة صدورها وهو السجل المدني الذي قمت باستخراج البطاقة الشخصية منه.
- إضافة رقم الموبايل الخاص بالطالب
ثالثاً - بيانات ولي الأمر:
- تقوم بإدخال اسم والد / ولي أمر الطالب رباعي وتاريخ الميلاد وتقوم باختياره من الخانة المخصصة ولا تقوم بكتابته بنفسك حتى تتلاشى مشكلات التسجيل.
- إدخال محل الإقامة والمحافظة وعنوان سكن ولي الأمر طبقاً للموجود بالبطاقة الشخصية
- رقم بطاقة ولي أمر الطالب وهو الرقم القومي تاريخ استخراجها متواجد في ظهر البطاقة الشخصية أعلى اليسار.
- جهة صدورها وهو السجل المدني الذي قمت باستخراج البطاقة الشخصية منه.
- إضافة رقم الموبايل الخاص بولي أمر الطالب.
- رابعًا بيانات السكن:
- الحالة: ليس حالة خاصة ( طبيعي ) وإذا كانت حالة خاصة والحالة الخاصة هي مرض مزمن أو وفاة الوالد في نفس العام تقوم باختيار حالة خاصة
- اختيار نوع السكن الذي تريده:
ـ عادي
ـ اقتصادي
ـ مميز
ـ مشروط
- خامسا الصورة الشخصية:
- تكون الصورة خلفية بيضاء ولا يزيد حجمها عن ٢ ميجا بايت وهذا موقع يقوم بتقليل حجم الصورة
- الضغط على حفظ البيانات
كان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن بدء العام الدراسي الجديد في 20 من سبتمبر المقبل.
