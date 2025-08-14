الرابط والخطوات.. فتح باب التسكين بالمدن الجامعية بالأزهر 2026

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

فتحت جامعة الأزهر، صباح الخميس، باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم للعام الدراسي الجديد، لطلاب النقل، الفرق "الثانية - الثالثة -...".

وأتاحت جامعة الأزهر، التقديم للتسكين بالمدن الجامعية عبر الرابط التالي:

اضغط هنا

وجاءت طريقة التقديم على النحو التالي:

- تقوم بتسجيل بياناتك الأساسية والتوجه إلى أقرب ماكينة فوري.

- تقوم بالدفع على كود 6450 بالرقم القومي الخاص بالطالب بعد تسجيل بياناتك الأساسية.

- تقوم بالاحتفاظ بوصل فوري وتقوم بتصويره في المكتبة نظراً لإختفاء طباعة وصل فوري.

- ثانياً - استكمال عملية التقديم:

- بعد الدفع على فوري تقوم بالدخول على الخطوة الثانية وهي عملية استكمال التقديم تقوم بالدخول بالرقم القومي للطالب والرقم المرجعي الموجود في وصل دفع فوري:

بيانات الكلية:

- تقوم باختيار النوع والكلية والقسم والشعبة والفرقة المنقول إليها والتقدير والفرقة المنقول منها.

ثانياً - بيانات الطالب:

- تقوم بإدخال الإسم رباعي وتاريخ الميلاد وتقوم باختياره من الخانة المخصصة ولا تقوم بكتابته بنفسك حتى تتلاشى مشكلات التسجيل.

- إدخال محل الإقامة والمحافظة وعنوان الطالب طبقاً للموجود بالبطاقة الشخصية

- رقم بطاقة الطالب وهو الرقم القومي

- تاريخ استخراجها متواجد في ظهر البطاقة الشخصية أعلى اليسار.

- جهة صدورها وهو السجل المدني الذي قمت باستخراج البطاقة الشخصية منه.

- إضافة رقم الموبايل الخاص بالطالب

ثالثاً - بيانات ولي الأمر:

- تقوم بإدخال اسم والد / ولي أمر الطالب رباعي وتاريخ الميلاد وتقوم باختياره من الخانة المخصصة ولا تقوم بكتابته بنفسك حتى تتلاشى مشكلات التسجيل.

- إدخال محل الإقامة والمحافظة وعنوان سكن ولي الأمر طبقاً للموجود بالبطاقة الشخصية

- رقم بطاقة ولي أمر الطالب وهو الرقم القومي تاريخ استخراجها متواجد في ظهر البطاقة الشخصية أعلى اليسار.

- جهة صدورها وهو السجل المدني الذي قمت باستخراج البطاقة الشخصية منه.

- إضافة رقم الموبايل الخاص بولي أمر الطالب.

- رابعًا بيانات السكن:

- الحالة: ليس حالة خاصة ( طبيعي ) وإذا كانت حالة خاصة والحالة الخاصة هي مرض مزمن أو وفاة الوالد في نفس العام تقوم باختيار حالة خاصة

- اختيار نوع السكن الذي تريده:

ـ عادي

ـ اقتصادي

ـ مميز

ـ مشروط

- خامسا الصورة الشخصية:

- تكون الصورة خلفية بيضاء ولا يزيد حجمها عن ٢ ميجا بايت وهذا موقع يقوم بتقليل حجم الصورة

- الضغط على حفظ البيانات

كان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن بدء العام الدراسي الجديد في 20 من سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة وأمطار رعدية.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زيادة مخزون بحيرة سد النهضة.. خبير يكشف موقف حصة مصر المائية

السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة/ السد العالي