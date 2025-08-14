ينطلق الأحد.. تفاصيل البرنامج الصيفي النوعي بالجامع الأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يطلق الجامع الأزهر وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، البرنامج الصيفي النوعي بالرواق الأزهري، والذي يهدف إلى تحسين تلاوة كتاب الله تعالى وتجويده.

ويتضمن البرنامج الصيفي النوعي خمسة محاور رئيسة، كل منها مصمم لتلبية احتياجات مختلفة من الدارسين؛ أولًا "صحح تلاوتك" يركز هذا المحور على شرح الأحكام التجويدية، مما يساعد المشاركين على تصحيح تلاوتهم وتحسين أدائهم في قراءة القرآن، والمحور الثاني "راجع وردك"، ويستهدف هذا المحور مراجعة القرآن الكريم كاملًا، بواقع جزء ونصف الجزء في كل حلقة، مما يتيح للدارسين فرصة لتقوية حفظهم وتثبيت ما تعلموه، والمحور الثالث"قوّم لغتك"، ويسعى هذا المحور إلى شرح قواعد اللغة العربية، مما يعزز من قدرة الدارسين على فهم النصوص الدينية والبلاغية، والمحور الرابع "حسّن خطك"، ويهدف هذا المحور إلى الحفاظ على الهُوية العربية من خلال مراجعة مبادئ الخط العربي، مما يساعد المشاركين على تحسين مهارات الكتابة، وأخيرًا"جمّل أخلاقك"، ويركز على تعليم السلوكيات الحميدة التي أوصانا بها ديننا الحنيف، مما يعزز من القيم الأخلاقية لدى المسلم.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، إن البرنامج يأتي في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر التعليم الديني الذي يستهدف الفئات العمرية من سن العاشرة وحتى سن الثانية والعشرين والحضور متاح أيضًالأولياء الأمور، مما يتيح الفرصة للجميع للاستفادة من هذه الدروس القيمة ويعكس اهتمامنا بتعزيز الثقافة الإسلامية".

وأوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، قائلاً: "نهدف من خلال هذا البرنامج إلى اغتنام الأوقات وتربية جيل واعٍ ومتعلم، قادر على فهم دينه ومؤثر في مجتمعه، لافتًا إلى أنه سيتم منح الدارسين شهادة بحضور البرنامج، مما يشجعهم على الاستمرار في التعلم، داعيًا الجميع إلى المشاركة في هذا البرنامج.

وتابع عودة، أنه من المقرر أن يستمر البرنامج النوعي الصيفي لمدة أربعة أسابيع بالجامع الأزهر، بدءً من الأحد القادم ١٧ أغسطس ٢٠٢٤ م وحتى الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ م، وفق الجداول المرفقة.

