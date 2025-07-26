أوائل شهادة الثانوية الأزهرية 2025.. ترقبوا الإعلان بعد قليل

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

يُعلن الأزهر الشريف، بعد قليل، عن قائمة أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 1446 هـ/ 2025 م، على صفحات الأزهر الشريف.

كان فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد قرر في وقت سابق اليوم، إلغاء مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، وكذلك إلغاء الاتصال بالأوائل لتهنئتهم بالنتيجة، حزنًا على الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام وموعد انكسار الموجه الحارة

"الرعاية الصحية": خدمات الغسيل الكلوي بأسوان متوفرة بـ6 مستشفيات

وزير العمل: اللغة الأجنبية أصبحت شرطًا أساسيًا للعمل بالخارج

حملة "100 يوم صحة".. الصحة: 14.5 مليون خدمة طبية مجانية في 9 أيام