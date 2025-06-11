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ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية في القليوبية

07:35 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية في القليوبية
  • عرض 4 صورة
    أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية في القليوبية
  • عرض 4 صورة
    أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية في القليوبية
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت الإدارة المركزية الأزهرية برئاسة الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر، أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 في محافظة القليوبية عقب اعتماد النتيجة رسميا.

ووجه المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، التهنئة إلى الناجحين ضمن قائمة أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 بمحافظة القليوبية، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم والرقي.

أوضح الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أنه تقدم لامتحانات هذا العام 8431 طالبا وطالبة، تخلف عن الحضور في الفصلين الدارسين 53 طالبا وطالبة وحضر للامتحانات 8378 طالبا وطالبة ونجح منهم 7209 طلاب بنسبة نجاح 86% ويؤدي الامتحانات في الدور الثاني 1169 طالبا وطالبة.

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