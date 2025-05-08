رسالة ماجستير بجامعة الأزهر حول "معالجة الإعلام الصهيوني لقضايا العرب" الاثنين

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تُناقِش كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف، الاثنين المقبل، رسالة الماجستير المقدَّمة من الباحث خالد أحمد أمين، مدير الموقع الإلكتروني لمجلَّة الأزهر الشريف، بعنوان: «معالجة الفضائيَّة الإسرائيليَّة (I 24 News) الموجَّهة باللُّغة العربيَّة لقضايا العالَم العربي.. دراسة تحليليَّة»، وذلك بقاعة المناقشات في الكلية.

وتضمُّ لجنة المناقشة والحُكم، الدكتور محمود عبد العاطي مسلَّم، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام (مشرفًا رئيسًا)، والدكتور عرفة أحمد عامر، أستاذ الإذاعة والتليفزيون والوكيل الأسبق لكلية الإعلام بجامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقطاع الإعلام في الجامعة (مناقشًا داخليًّا)، والدكتور محمد علي غريب، أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق (مناقشًا خارجيًّا).

ومِنَ المقرَّر أن تتناول المناقشة تحليل الخطاب الإعلامي الصِّهْيَوني الموجَّه إلى العالَم العربي -ممثَّلًا في قناة (I 24 News)- وكَشْف أبعاده وتوجُّهاته وتأثيراته وأهدافه الرامية إلى تشكيل الصورة الذهنية لدى الجمهور العربي بما يخدم السياسات الصِّهْيَونيَّة.

ورصدت الدراسة كيفيَّة تبنِّي هذا الإعلام للرواية الصِّهْيَونيَّة عبر انتقاء الأخبار، وتضخيم الجوانب السلبية المرتبطة بالقضايا العربية، وتهميش الإيجابيات، مستخدمًا أساليب الإثارة العاطفية لاستقطاب المشاهدين، كاشفةً عن سعيه إلى تقسيم الرأي العام العربي، وإضعاف ثقته بمؤسساته؛ ممَّا يبرز أهميَّة بناء وعي إعلامي عربي قادر على تفكيك هذه المضامين الدِّعائية والتصدِّي لها.

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