أداء صلاة الجنازة على والدة نائب رئيس جامعة الأزهر بالجامع الأزهر - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شُيعت بعد ظهر اليوم، من الجامع الأزهر، جنازة والدة الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف لشئون التعليم والطلاب، التي وافتها المنية صباح الأربعاء.

وأقيمت صلاة الجنازة على المغفور لها بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، ومجمع البحوث الإسلامية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأمَّ المصلين في صلاة الجنازة الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، وقدم المصلون واجب العزاء للدكتور سيد بكري، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

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