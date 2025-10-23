تقدير مقبول.. قبول طالبات الكليات العملية بالأزهر بالمدن الجامعية



أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، قبول طالبات السكن المشروط الحاصلات على تقدير مقبول بالكليات العملية: (طب/طب أسنان/هندسة/ صيدلة/علوم / زراعة/تمريض ).



يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر باستيعاب أكبر عدد من الطالبات بالسكن الجامعي.



ودعت جامعة الأزهر، الطالبات المتقدمات للسكن الاستعلام عن القبول على موقع خدمات الجامعة على الرابط التالي وسداد مصروفات السكن الجامعى، ثم التوجه للمدينة محل السكن بالإخطار، علمًا بأنه جارٍ حصر الأماكن المتاحة لتسكين فئات المشروط الأخرى.



ويمكن للطالبات الاستعلام عن نتيجة القبول من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









