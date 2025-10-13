

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، البرنامج التثقيفي لطلاب وطالبات البرنامج التأهيلي تحت عنوان: "الأزهر دين ودنيا" بمناطق "الأقصر ـ سوهاج ـ الشرقية".



يأتي ذلك برعاية شيخ الأزهر وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، باتخاذ كل ما يلزم نحو توعية وتثقيف طلاب وطالبات البرنامج التأهيلي بمعالم المنهج الأزهري، والأسس التي يرتكز عليها ، فضلًا عن توعيتهم بمخاطر الإدمان وسوء عواقب الانتحار.



وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعدّت الإدارة العامة للتعليم الإعدادي البرنامج، ويتضمن المحاور التالية:



أ ـ بيان معالم المنهج الأزهري.

ب ـ التعريف بمباحث علم العقيدة.

جـ ـ بيان التصوف الحقيقي وأحوال السالكين فيه.

د ـ التوعية بأهمية الصحة النفسية.

هـ ـ بيان مخاطر الإدمان وسوء عواقب الانتحار.



وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن البرنامج سيتم تنفيذه في باقي المناطق الأزهرية تباعًا.