"المعاهد الأزهرية" يطلق برنامج "الأزهر دين ودنيا" للتوعية بالظواهر السلبية
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
قطاع المعاهد الأزهرية
أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، البرنامج التثقيفي لطلاب وطالبات البرنامج التأهيلي تحت عنوان: "الأزهر دين ودنيا" بمناطق "الأقصر ـ سوهاج ـ الشرقية".
يأتي ذلك برعاية شيخ الأزهر وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، باتخاذ كل ما يلزم نحو توعية وتثقيف طلاب وطالبات البرنامج التأهيلي بمعالم المنهج الأزهري، والأسس التي يرتكز عليها ، فضلًا عن توعيتهم بمخاطر الإدمان وسوء عواقب الانتحار.
وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعدّت الإدارة العامة للتعليم الإعدادي البرنامج، ويتضمن المحاور التالية:
أ ـ بيان معالم المنهج الأزهري.
ب ـ التعريف بمباحث علم العقيدة.
جـ ـ بيان التصوف الحقيقي وأحوال السالكين فيه.
د ـ التوعية بأهمية الصحة النفسية.
هـ ـ بيان مخاطر الإدمان وسوء عواقب الانتحار.
وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن البرنامج سيتم تنفيذه في باقي المناطق الأزهرية تباعًا.