إعلان

"المعاهد الأزهرية" يطلق برنامج "الأزهر دين ودنيا" للتوعية بالظواهر السلبية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:43 ص 13/10/2025

قطاع المعاهد الأزهرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، البرنامج التثقيفي لطلاب وطالبات البرنامج التأهيلي تحت عنوان: "الأزهر دين ودنيا" بمناطق "الأقصر ـ سوهاج ـ الشرقية".


يأتي ذلك برعاية شيخ الأزهر وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، باتخاذ كل ما يلزم نحو توعية وتثقيف طلاب وطالبات البرنامج التأهيلي بمعالم المنهج الأزهري، والأسس التي يرتكز عليها ، فضلًا عن توعيتهم بمخاطر الإدمان وسوء عواقب الانتحار.


وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعدّت الإدارة العامة للتعليم الإعدادي البرنامج، ويتضمن المحاور التالية:


أ ـ بيان معالم المنهج الأزهري.
ب ـ التعريف بمباحث علم العقيدة.
جـ ـ بيان التصوف الحقيقي وأحوال السالكين فيه.
د ـ التوعية بأهمية الصحة النفسية.
هـ ـ بيان مخاطر الإدمان وسوء عواقب الانتحار.


وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن البرنامج سيتم تنفيذه في باقي المناطق الأزهرية تباعًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع المعاهد الأزهرية الأزهر دين ودنيا الظواهر السلبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026