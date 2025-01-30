خاص| تفاصيل مسابقة الأزهر لتعيين 40 ألف معلم -الموعد والاختبارات

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية في مختلف التخصصات العلمية على عدة سنوات مالية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال لقائه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أمس، بمقر المشيخة.

وكشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن مسابقة تعيين 40 ألف معلم بمختلف التخصصات بقطاع المعاهد ستجرى عبر أكثر من إعلان في سنوات مالية مختلفة، كما هو الحال في المسابقات الخاصة بالتربية والتعليم.

وقال المصدر في تصريحات إلى مصراوي، إنه سيتم الإعلان قريبا عن أول مرحلة من مسابقة تعيين معلمين بالأزهر الشريف، وهي عبارة عن عشرة آلاف مدرس في بعض التخصصات، متوقعا بدء التقدم لها في شهر يونيو المقبل، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح المصدر، أن المسابقة ستجرى بواقع مرتين سنويا في مختلف التخصصات، وستكون شروط التقدم قريبة نسبيًا من الشروط التي يتم تطبيقها في المسابقات الخاصة بالتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هي الجهة المنوطة بوضع شروط الالتحاق بوظائف الجهاز الإدراي للدولة بالتعاون مع الجهة صاحبة الإعلان.

مراحل الاختبارات

نوه المصدر، إلى المرحلة الأولى من المسابقة، عبارة عن التقدم بالأوراق المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية، لفترة معينة، تليها فترة فصح ومراجعة الأوراق، واستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط، يتم بعد ذلك الإعلان عن الأسماء المرشحة لدخول الاختبارات التحريرية.

وأشار المصدر، إلى أن المرحلة التالية هي الاختبارات التحريرية والتي ستجرى إلكترونيًا بأحد الأماكن التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تليها بعد ذلك المقابلات الشفوية للناجحين في الاختبارات الإلكترونية.

وتوقع المصدر، أن يبدأ المقبولين في الإعلان الأول لمسابقة المعلمين بالأزهر الشريف، مهام عملهم بالمعاهد الأزهرية في العام الدراسي المقبل، بعد توزيعهم على المحافظات طبقا لحاجة كل محافظة.

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