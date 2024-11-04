أستاذ بالأزهر: لازم ترد على أسئلة ابنك حتى لو محرجة فى فترة المراهقة

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور حسن القصبي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن التربية الجنسية وحدود العلاقة بين الآباء والأبناء موضوع مهم للغاية، خاصة في مرحلة المراهقة، مؤكدا أن الأطفال في هذه المرحلة قد يبدأون في طرح أسئلة محرجة تتعلق بالجنسانية، وهو ما يتطلب من الآباء إجابات مدروسة.

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر، إلى أن الأسرة تلعب دورًا حاسمًا في تربية الأطفال، حيث يجب أن يكون الآباء على وعي كامل بالمعلومات التي يتلقاها أبناؤهم، خصوصًا في ظل الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تعرضهم لمحتويات غير مناسبة، مضيفا أنه يجب تعليم الأطفال بطريقة تتناسب مع أعمارهم.

وشدد القصبي خلال حواره ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": على أهمية تعليم الأطفال كيفية الاعتناء بأنفسهم في مرحلة البلوغ، بما في ذلك كيفية الاغتسال، موضحا أن هذا جزء من الفطرة والطبيعة التي خلقها الله، ولذلك التعليم يجب أن يتم في جو من الأخلاق الحميدة، حيث إن الدين يساهم في تهذيب السلوك ويعلم الأطفال أهمية الحفاظ على أنفسهم.

https://www.youtube.com/watch?v=ReUz13dp9po