صور.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة حدائق الأهرام

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سوق اليوم الواحد بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما تم تفقد 19 سوقًا لليوم الواحد لعدد من مراكز وإحياء محافظة الجيزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وجاء افتتاح بحضور الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسيد البلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة.

ويشارك في السوق 22 شركة من شركات القطاع العام، إلى جانب نحو 8 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق 40 باكية، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة، ويقام السوق عند البوابة الأولى لمنطقة حدائق الأهرام "مدخل التجنيد"، بما يسهم في زيادة المعروض وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.

ويشمل سوق اليوم الواحد طرح كافة السلع الأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، من بينها السمنة، والزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والبيض، وغيرها من السلع الغذائية، وذلك بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص.

وأشار الوزير، إلى أن سوق اليوم الواحد بمنطقة حدائق الأهرام سيتم تنظيمه بشكل دوري، بما يضمن استدامة توفير السلع للمواطنين، ويعزز من دور هذه الأسواق كأحد الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية مبادرات وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيدًا بالتعاون المستمر بين المحافظة والوزارة في هذا الشأن.

وأوضح أن المحافظة تحرص على اختيار مواقع إقامة أسواق اليوم الواحد بعناية، بما يضمن سهولة الوصول إليها وخدمتها لأكبر قطاع ممكن من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرات.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان توافرها بشكل مستمر.

اقرأ أيضًا:

قانون الإيجار القديم.. ننشر شروط تخصيص وحدات سكنية أو تجارية للمستأجرين

حالة الطقس اليوم.. نشاط مفاجئ للرياح وتحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية

"الجزار مظلوم".. شعبة القصابين تكشف موعد ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق