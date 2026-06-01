أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أهمية توجه المؤمن بالدعاء إلى الله تعالى، كاشفا عن 3 مظاهر لإجابة الدعاء.

3 مظاهر لإجابة الدعاء

وقال الأزهر للفتوى إن دعاء المؤمن لربه طاعة عظيمة لا تضيع أو ترد؛ موضحًا أن مظاهر الإجابة:

إما أن يرزق به الإجابة.

وإما أن يكون ذخرًا له في آخرته.

وإما أن يدفع الله عنه به السوء والبلاء.

واستشهد مركز الأزهر بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما من مسلِمٍ يَدعو، ليسَ بإثمٍ ولا بِقطيعةِ رَحِمٍ إلَّا أَعطَاه إِحدَى ثلاثٍ: إمَّا أن يُعَجِّلَ لهُ دَعوَتَهُ، و إمَّا أن يَدَّخِرَها لهُ في الآخرةِ، و إمَّا أن يَدْفَعَ عنهُ من السُّوءِ مِثْلَها» قال: إذًا نُكثِرَ، قالَ: «اللهُ أَكثَرُ». [أخرجه البخاري في الأدب المفرد]

