الأزهر للفتوى: الدعاء طاعة عظيمة لا تضيع أو ترد.. والإجابة لها 3 أشكال

كتب : علي شبل

03:24 م 01/06/2026

أرشيفية - الأزهر للفتوى

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أهمية توجه المؤمن بالدعاء إلى الله تعالى، كاشفا عن 3 مظاهر لإجابة الدعاء.

3 مظاهر لإجابة الدعاء

وقال الأزهر للفتوى إن دعاء المؤمن لربه طاعة عظيمة لا تضيع أو ترد؛ موضحًا أن مظاهر الإجابة:
إما أن يرزق به الإجابة.
وإما أن يكون ذخرًا له في آخرته.
وإما أن يدفع الله عنه به السوء والبلاء.

واستشهد مركز الأزهر بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما من مسلِمٍ يَدعو، ليسَ بإثمٍ ولا بِقطيعةِ رَحِمٍ إلَّا أَعطَاه إِحدَى ثلاثٍ: إمَّا أن يُعَجِّلَ لهُ دَعوَتَهُ، و إمَّا أن يَدَّخِرَها لهُ في الآخرةِ، و إمَّا أن يَدْفَعَ عنهُ من السُّوءِ مِثْلَها» قال: إذًا نُكثِرَ، قالَ: «اللهُ أَكثَرُ». [أخرجه البخاري في الأدب المفرد]

قرار قضائي بشأن طعن مدير أعمال هيفاء وهبي على أحقيتها بالغناء داخل مصر

بعد إعلان وفاتها.. ما هي أبرز أعمال الفنانة الراحلة سهام جلال؟
أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب
أبراج بارعة في اغتنام الفرص.. سرعة القرار مفتاح نجاحها
اتحاد الكرة يعلن موعد انضمام مرموش لمعسكر المنتخب بعد زفافه

