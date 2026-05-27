في 5 خطوات.. الأزهر للفتوى يوضح أعمال الحج في يوم النَّحر
كتب : علي شبل
مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية
في اليوم العاشر من ذي الحجة المبارك، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أعمال الحج في يوم النَّحر، وهو اليوم الثالث من أيام الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام.
وفي 5 نقاط محددة نشر الأزهر للفتوى أعمال الحج في يوم النحر، وهي:
1- يصلِّي الحاج الفجر في مزدلفة ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى، ويمشي في سكينة وإذا مر بوادي محسر يُسرع في المشي أمكن.
2- يأخذ سبع حصيات من طريقه أو من مِنى ولا يقطع التَّلبية إلا إذا بدأ بالرَّمي.
3- يبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصياتٍ واحدة بعد الأخرى ويكبر مع كل حصاة.
4- يذبح الهدي ويأكل منه ويوزِّع على الفقراء هذا للمتمتِّع و للقارن وجوبًا وللمفرد استحبابًا.
5- يحلق أو يقصِّر شعره، و الحلق في حق الرجال أفضل، أما النساء فيأخذن من شعورهن قدر أنملة.