في اليوم العاشر من ذي الحجة المبارك، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أعمال الحج في يوم النَّحر، وهو اليوم الثالث من أيام الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام.

وفي 5 نقاط محددة نشر الأزهر للفتوى أعمال الحج في يوم النحر، وهي:



1- يصلِّي الحاج الفجر في مزدلفة ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى، ويمشي في سكينة وإذا مر بوادي محسر يُسرع في المشي أمكن.

2- يأخذ سبع حصيات من طريقه أو من مِنى ولا يقطع التَّلبية إلا إذا بدأ بالرَّمي.

3- يبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصياتٍ واحدة بعد الأخرى ويكبر مع كل حصاة.

4- يذبح الهدي ويأكل منه ويوزِّع على الفقراء هذا للمتمتِّع و للقارن وجوبًا وللمفرد استحبابًا.

5- يحلق أو يقصِّر شعره، و الحلق في حق الرجال أفضل، أما النساء فيأخذن من شعورهن قدر أنملة.