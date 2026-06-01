كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن المقصود بـ"الباقيات الصالحات" و"الكلمات العشر الطيبات"، وسبب تسميتها.

ما هي "الباقيات الصالحات"؟

وقال فضيلة المفتي الأسبق: أهلُ الله وجدوا في القرآن والسنة كلماتٍ أسمَوها بـ«الكلمات العشر الطيبات»:

سبحان الله،

والحمد لله،

ولا إله إلا الله،

والله أكبر،

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وبين جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه الخمس يسمِّيها أهلُ الله: «الباقيات الصالحات»؛ لأنها هي التي تبقى لك بعد انتقالك إلى الله، فهي التي تبقى؛ إذ إنك حدَّدتَ بها طريقك مع الله، فيسمّونها: «الباقيات الصالحات».

ما هي "الكلمات العشر الطيبات"؟

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بقية الكلمات العشر الطيبات، وهي:

أستغفر الله،

وإنا لله وإنا إليه راجعون،

وتوكلت على الله،

وحسبنا الله ونِعم الوكيل،

واللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وآله.

وبها تتم العشرة.

وأكد الدكتور علي جمعة أن الصلاة على النبي ﷺ تغفر الذنوب، وتستر العيوب، وتنوِّر القلوب.. والصلاة على النبي ﷺ تُرقِّي الإنسان؛ لأنها تتعلَّق بالجناب الأجل ﷺ.. والصلاة على النبي ﷺ تُقبل من كل أحد.

الصلاة التي يقبلها الله من كل أحد

وختم جمعة: فإذا ضاق بالإنسان حالُه، مع ذنوبه، وكثرة ترداده عليها، وعوده إليها؛ فليلجأ إلى الصلاة على الحبيب المصطفى، والنبي المجتبى ﷺ؛ فالله يقبلها من كل أحد؛ لأنها ترجع إلى المقام الأجل مرةً أخرى، ولذلك يُخرجه الله بها من ذنوبه، ومن عدم سيطرته على نفسه، ويجعل له طريقًا حسنًا في الناس.

