هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر للفتوى يجيب

كتب : علي شبل

04:21 م 06/05/2026

مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية

هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لتجيب عنه لجنة الفتاوى موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتاوى الإلكترونية أنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلىٰ أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر.

الفدية أو الصوم لمن أَخَذَ شيئًا مِن شعره وهو محرم

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك: وإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام، أمَّا إذا سقط شيءٌ منها بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».

الأزهر للفتوى لجنة الفتوى الحج 2026

