أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مدة عدة المطلقة، موضحةً أن عدة المرأة الحامل تختلف عن غير الحامل بحسب حالتها.

وأوضحت أمينة الفتوى، خلال حوارها ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل، مستشهدة بقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"، مؤكدة أنه إذا وضعت المرأة حملها بعد الطلاق مباشرة، لو بعد يوم واحد—تنقضي عدتها فورًا، وكذلك إذا استمر الحمل عدة أشهر، فإن العدة تظل قائمة حتى لحظة الولادة، أيًا كانت مدة الحمل بعد الطلاق.

وأضافت أنه في حال كانت المرأة غير حامل، يتم التفريق بين حالاتها؛ فإذا كانت من ذوات الحيض، فإن عدتها تكون ثلاثة قروء، والمختار للفتوى أن المقصود بها ثلاثة أطهار، حيث تبدأ من وقت وقوع الطلاق وتُحسب بثلاث دورات طهر كاملة.

وأشارت إلى أنه إذا كانت المرأة ليست من ذوات الحيض، كأن تكون بلغت سن اليأس، أو لا تحيض لسبب طبي، أو نتيجة استئصال الرحم، ففي هذه الحالة تكون عدتها ثلاثة أشهر، ويتم حسابها بالأشهر بدلًا من الأقراء.

وأكدت أن الشريعة راعت اختلاف أحوال النساء في تحديد العدة، فجعلت لكل حالة ما يناسبها، سواء بالحمل أو الحيض أو عدمه، بما يحقق الضبط الشرعي ويحفظ الحقوق.

