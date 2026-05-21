أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم صيام يوم عرفة مع وجود قطيعة بينه وبين شقيقه.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة" الناس": أن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في فضله أنه يُكفّر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، مؤكدًا أن الصيام صحيح من حيث الحكم.

وأضاف أن المشكلة ليست في صحة الصيام، ولكن في الجمع بين أداء سنة وترك فريضة، موضحًا أن صلة الرحم واجبة وقطيعتها من الكبائر، ولا ينبغي للمسلم أن يحرص على النوافل ويُفرّط في الواجبات.

وأشار إلى أن قطع صلة الرحم يتنافى مع مقاصد العبادة، خاصة في الأيام المباركة التي يسعى فيها المسلمون إلى مغفرة الذنوب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله»، وقوله: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها».

وبيّن أن الأفضل للمسلم أن يجمع بين الطاعتين، فيصوم يوم عرفة ويحرص في الوقت نفسه على إصلاح ما بينه وبين أقاربه، ولو بكلمة طيبة أو اتصال هاتفي، مؤكدًا أن خير الناس من يبدأ بالسلام.

وأكد أن صيام يوم عرفة لا يمنع من السعي في صلة الرحم، بل الأولى أن يكون هذا اليوم فرصة لفتح صفحة جديدة، والابتعاد عن القطيعة التي نهى الله عنها.

