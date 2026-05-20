كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، عن حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، وذلك خلال تلقيه سؤالا من أحد المواطنين بمحافظة أسيوط حول ما إذا كانت الأضحية تُغني عن العقيقة، وحكم الجمع بين النيتين في ذبيحة واحدة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الأضحية والعقيقة كلتاهما من القربات إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لكل عبادة حكمها ونيتها الخاصة التي لا بد من تحققها بشكل منفصل.

الأضحية لا تُغني عن العقيقة

وأكد فخر أن الأضحية لا تُغني عن العقيقة، لأن كل عبادة منهما لها سبب مختلف، وبالتالي لا تقوم إحداهما مقام الأخرى.

حكم الجمع بين الأضحية العقيقة في ذبيحة واحدة

وأضاف أنه لا يجوز الجمع بين النيتين في ذبيحة واحدة إذا كانت ذبيحة صغيرة، إذ يجب تحديد النية بشكل واضح: أضحية أو عقيقة فقط.

حالة واحدة تجوز

وأشار إلى أنه في حال الذبائح الكبيرة مثل العجل أو البقرة التي تُجزئ عن سبعة أشخاص، يجوز الاشتراك فيها بنوايا مختلفة، بحيث يمكن أن تكون بعض الأسهم أضحية وأخرى عقيقة.

وختم الدكتور علي فخر مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء، خاصة في مذهب الشافعية، أجازوا تعدد النيات في الذبيحة المشتركة، طالما كانت من الأنواع التي تقبل الاشتراك.

اقرأ ايضًا:

أهم أحكام المرأة في الحج.. يكشف عنها الأزهر للفتوى

الإفتاء توضح ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. صفتها الشرعية واللون المستحب