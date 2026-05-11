الإفتاء توضح ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. صفتها الشرعية واللون المستحب

كتب : علي شبل

08:59 م 11/05/2026

الحج

قبل بدء موسم الحج 2026، كشفت دار الإفتاء المصرية عن الضوابط الشرعية لملابس الإحرام للرجل والمرأة في الحج والعمرة.

ملابس الإحرام للرجل

وبينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار ملابس الإحرام للرجل وهي:
إزار: وهو ثوب من قماش يلفه على وسطه يستر به جسده ما بين سرته إلى ما دون ركبته، وخيره الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة "بشكير".
ورداء: وهو ثوب يستر به ما فوق سرته إلى كتفيه فيما عدا رأسه ووجهه، وخيره الجديد الأبيض "بشكير".
ونعل يلبسه في رجليه يظهر منه الكعب من كل رِجْلٍ، والمراد بالكعب هنا: العظم المرتفع بظاهر القدم.

ملابس الإحرام للمرأة

أما ملابس الإحرام للمرأة، فبينت لجنة الفتوى أنه ترتدي المرأة الحاجَّةُ ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها وقدميها، وأن تكون ملابسُها واسعةً لا تُبرِز تفاصيل الجسد أو تلفت النظر، والمستحب الأبيض، وإن أحرمت فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما فلا حرج.
وختمت لجنة الفتوى مسدية النصح للمرأة ألا تزاحم الرجال، سواء كانت في الحج أو في غيره.

دار الإفتاء لجنة الفتوى الحج 2026

