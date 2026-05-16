عقب الانتهاء من مناقشة بحث زمالة كلية الدفاع الوطني، والذي يُعد أحد أهم مكونات الزمالة، أعرب الدكتور أسامة الحديدي د، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والباحث بالأكاديمية العسكرية المصرية، عن بالغ شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لما كان له من دور في التحاقه بالدراسة بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية المصرية، واصفًا الأكاديمية بأنها صرح علمي ووطني عريق.

كما وجّه الشكر والتقدير إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، باعتبارها إحدى أعرق مؤسسات العلوم العسكرية والاستراتيجية في الوطن العربي والشرق الأوسط، ومن أقدمها على مستوى العالم، مثمنًا بصورة خاصة الدور العلمي والوطني الذي تضطلع به كلية الدفاع الوطني، ممثلة في قيادتها الحكيمة وأعضاء هيئة التدريس من السادة المستشارين، وما يبذلونه من جهود في الإعداد والتأهيل العلمي والاستراتيجي والسياسي الرصين، بما يسهم في استيعاب التحديات الحديثة والتعامل مع متغيرات الواقع من خلال رؤية استراتيجية واعية.

وتقدّم مدير مركز الأزهر، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى السادة أعضاء لجنة مناقشة وإجازة بحث الزمالة، مشيدًا بما أحاطوا به العمل من عناية علمية ومناقشات رصينة وملاحظات منهجية ثرية، عكست عمق الخبرة ورفعة المكانة العلمية والأكاديمية.

وخصّ بالشكر سماحة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ومعالي الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وسعادة الأستاذ الدكتور حازم أبو السعود، مدير أكاديمية ماسبيرو، تقديرًا لما قدموه من دعم علمي وأكاديمي خلال مناقشة البحث.

وأكد أن يوم المناقشة مثّل بالنسبة إليه منحة علمية ووطنية رفيعة، تُوِّج بها جهد امتد عبر مراحل متعددة من البحث والدراسة والتحليل، في ظل بيئة أكاديمية جادة تُرسّخ قيم الفكر الاستراتيجي والانضباط العلمي والعملي وخدمة الوطن.

واختتم بالدعاء إلى الله تعالى أن يجعل هذا الجهد خالصًا لوجهه الكريم، نافعًا للوطن، وأن يديم على مصر أمنها واستقرارها وريادتها، مؤكدًا أن وحدة الصف ووعي أبناء الوطن هما أساس الحفاظ على الدولة واستقرارها.

اقرا ايضًا:

الأزهر للفتوى: يجوز التطوع بالطواف بأقل من سبعة أشواط

أستاذة بالأزهر:" واضربوهن" لا تعنى الإيذاء بل لها معانٍ متعددة