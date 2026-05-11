تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من أحد المواطنين يقول: "هل ينفع أن أذبح بنية الأضحية والعقيقة معًا في عيد الأضحى؟"، ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن المقصود من الأضحية هو إراقة الدم في أيام مخصوصة، وهي يوم العيد وأيام التشريق التي تليه.

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة

وأشار إلى أنه بناءً على هذا المعنى، فإنه لا مانع من أن يذبح الإنسان بنية القربة في هذه الأيام، ويجمع في نيته بين الأضحية والعقيقة، خاصة إذا كان قد رُزق بمولود، فينوي بالذبح أنها عقيقة، وفي الوقت نفسه تقع أضحية.

وأضاف أن هذا يشبه ما يحدث في الصلاة، مثل من يدخل المسجد فيصلي الفريضة أو السنة فتجزئه عن تحية المسجد، لأن المقصود هو أداء الصلاة قبل الجلوس، وكذلك هنا يتحقق المقصود وهو الذبح في الأيام المخصوصة.

ولفت إلى أنه لا مانع شرعًا من الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، وتحصل بها القربتان معًا، وينال بها الثواب إن شاء الله.

