هل يجوز توكيل شخص آخر في ذبح الأضحية؟.. عالم أزهري يوضح الحالات المسموح بها

كتب : محمد قادوس

01:20 م 12/05/2026 تعديل في 01:21 م

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إنه يستحب للمضحى إن يحضر أو يذبح اضحيته بنفسه، إن قدر على الذبح، لافتا إلى أن مباشرة القربى إلى الله بنفسه أفضل من تفويض إنسان اخر، لكنه إن لم يحسن الذبح فالأفضل هنا توليته شخصا آخر يحسنه.

وأوضح العالم الأزهري، فى تصريحات خاصة لمصراوى، أن هناك بعض الخالات التي قد تقتضى إن يفوض المضحى شخصا اخر بالذبح غيره، ومنها عدم القدرة البدنية أو عدم توافر المهارة في الذبح، أو لأسباب أخرى، مؤكدا أنه لا مانع من تفويض شخص آخر للذبح.

وتابع قابيل: "يمكن ان يكون الشخص المفوض من العائلة ابن او اخ او قريب او ذو نسب، او الجزار، او جمعية خيرية تقوم بعمليات الذبح وتوزيع الأضاحي".

