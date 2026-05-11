تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤالا من شخص يقول: «ما أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة؟»، مؤكدًا في رده أن هذه الأيام من أعظم مواسم الطاعة التي ينبغي على المسلم اغتنامها.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام في قوله تعالى: «والفجر وليالٍ عشر»، مشيرًا إلى أنها عشر ذي الحجة، مما يدل على عظيم فضلها ومكانتها.

أحب الأعمال إلى الله في العشر الأوائل

وأضاف أن من أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام الإكثار من الذكر، مثل التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، ويُستحب الجهر به في البيوت والمساجد، لما فيه من إحياء لشعائر الله.

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل

وأشار إلى أن الصيام من الأعمال المستحبة في هذه الأيام، موضحًا أن المقصود صيام الأيام التسعة الأولى فقط، لأن يوم العيد لا يجوز صيامه، وأن أعظم هذه الأيام يوم عرفة، الذي يكفر صيامه سنة ماضية وسنة مقبلة بإذن الله.

وقال إن من الأعمال الصالحة أيضًا إطعام الطعام، والحرص على إدخال السرور على الناس، وكذلك لمن نوى الأضحية أن يمتنع عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي، لما في ذلك من تعظيم لهذه الشعيرة.

