إعلان

أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أمين الفتوى ينصح

كتب : علي شبل

07:38 م 11/05/2026

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤالا من شخص يقول: «ما أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة؟»، مؤكدًا في رده أن هذه الأيام من أعظم مواسم الطاعة التي ينبغي على المسلم اغتنامها.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام في قوله تعالى: «والفجر وليالٍ عشر»، مشيرًا إلى أنها عشر ذي الحجة، مما يدل على عظيم فضلها ومكانتها.

أحب الأعمال إلى الله في العشر الأوائل

وأضاف أن من أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام الإكثار من الذكر، مثل التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، ويُستحب الجهر به في البيوت والمساجد، لما فيه من إحياء لشعائر الله.

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل

وأشار إلى أن الصيام من الأعمال المستحبة في هذه الأيام، موضحًا أن المقصود صيام الأيام التسعة الأولى فقط، لأن يوم العيد لا يجوز صيامه، وأن أعظم هذه الأيام يوم عرفة، الذي يكفر صيامه سنة ماضية وسنة مقبلة بإذن الله.

وقال إن من الأعمال الصالحة أيضًا إطعام الطعام، والحرص على إدخال السرور على الناس، وكذلك لمن نوى الأضحية أن يمتنع عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي، لما في ذلك من تعظيم لهذه الشعيرة.

اقرأ ايضًا:


هل يبطل الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى؟.. عالم بالأوقاف يجيب

حكم ارتداء المخيط للرجال أثناء الحج.. أمين الفتوى يوضح هل يُفسد الإحرام

هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر للفتوى يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى دار الإفتاء الحج 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موجة حر تضرب البلاد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء
أخبار مصر

موجة حر تضرب البلاد.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء
استشاري باطنة: خلط البيض بالسجق واللانشون يضر الجسم ويربك الجهاز الهضمي
أخبار مصر

استشاري باطنة: خلط البيض بالسجق واللانشون يضر الجسم ويربك الجهاز الهضمي
ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
زووم

ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
"خلي بالك".. أبراج قد تواجه تعثرات مفاجئة في آخر 10 أيام من مايو
علاقات

"خلي بالك".. أبراج قد تواجه تعثرات مفاجئة في آخر 10 أيام من مايو
نشرة التوك شو| أزمة معبد كلابشة ودعوات لتوجيه تبرعات المساجد لبناء المدارس
أخبار مصر

نشرة التوك شو| أزمة معبد كلابشة ودعوات لتوجيه تبرعات المساجد لبناء المدارس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة