رمضان عبدالمعز: التقوى مفتاح كل أبواب الخير ورسالة الحج الكبرى

كتب : محمد قادوس

05:53 م 11/05/2026

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، قضية التقوى، هي الغاية العظمى من كل العبادات والمعاملات في الإسلام.

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن الله سبحانه وتعالى قال: "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون"، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو أن يخاف الإنسان ربه ويتقيه في كل أموره.

وأضاف أن مشهد وفود الحجاج في هذه الأيام المباركات وهي تتوالى على أرض الحرمين الشريفين يرسخ معنى التقوى، خاصة مع قول الله تعالى في آيات الحج: "واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون".

وأشار إلى أن جميع أبواب الدين تقوم على التقوى، فالصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك أمور الحياة من زواج وطلاق وعدة، كلها ترتبط بالأمر بتقوى الله، كما تناولت سورة البقرة هذه الجوانب وربطتها بالتقوى.

وتابع أن حتى في المعاملات، جاءت أطول آية في القرآن الكريم لتؤكد هذا المعنى: "وإذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"، ثم قوله: "وليمْلل الذي عليه الحق وليتق الله ربه"، وكذلك في أحكام الرهن: "فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه"، لافتًا إلى أن جميع العقود في الشريعة قائمة على تقوى الله.

وأوضح أن من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه خشية الله، مستشهدًا بحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه.

ولفت إلى أن علامة صلاح الإنسان الحقيقية هي خوفه من الله، مستشهدًا بقوله تعالى: "وتزودوا فإن خير الزاد التقوى".


الحج2026 التقوى لعلهم يفقهون الشيخ رمضان عبدالمعز

دينا فؤاد بفستان شفاف وبسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها.. لقطات لنجوم الفن
نشرة التوك شو| أزمة معبد كلابشة ودعوات لتوجيه تبرعات المساجد لبناء المدارس
"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
