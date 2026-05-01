ترك لنا رسول الله ﷺ ميراثًا عظيمًا من الخير في سنته النبوية، التي تعد مصدرًا للهداية والطمأنينة في حياة المسلم، ومن أعظم ما جاء فيها الأذكار التي تحفظ القلب وتجدد الصلة بالله تعالى، وتمنح المسلم حصانة روحية في صباحه ومساءه.

الأذكار الواردة في" أذكار الصباح"، كما جاءت في كتب السنة، لما لها من فضل عظيم في حفظ المسلم وبداية يومه بالسكينة والبركة.



أَصْبَـحْـنا وَأَصْبَـحْ المُـلكُ للهِ رَبِّ العـالَمـين، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ خَـيْرَ هـذا الـيَوْم ، فَـتْحَهُ ، وَنَصْـرَهُ ، وَنـورَهُ وَبَـرَكَتَـهُ، وَهُـداهُ، وَأَعـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ ما فـيهِ وَشَـرِّ ما بَعْـدَه.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم ما أصبح بي من نعمةِ او بأحدِ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك و ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ( أربع مرات ).

اللّهُـمَّ عالِـمَ الغَـيْبِ وَالشّـهادَةِ فاطِـرَ السّماواتِ وَالأرْضِ رَبَّ كـلِّ شَـيءٍ وَمَليـكَه، أَشْهَـدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ أَنْت، أَعـوذُ بِكَ مِن شَـرِّ نَفْسـي وَمِن شَـرِّ الشَّيْـطانِ وَشِـرْكِه، وَأَنْ أَقْتَـرِفَ عَلـى نَفْسـي سوءاً أَوْ أَجُـرَّهُ إِلـى مُسْـلِم.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ( عشر مرات ) بعد ذلك قراءة آية الكرسي مرة واحدة ومن ثم المعوذات ( الاخلاص , الفلق , الناس ) ثلاث مرات، ومن ثم أختم بقولي.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ( 4 مرات).

