إعلان

دار الإفتاء توضح حكم تسمية الطفل المكفول باسم كافله

كتب : محمد قادوس

03:22 م 07/04/2026 تعديل في 03:47 م

كفالة الأطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه، أو فيما يوهم أنه ابنه من صلبه؛ لِما يحصل بهذا من صورة التبني أو "كفالة الأطفال" المنهي عنه شرعًا.

بماذا استشهدت دار الإفتاء؟

واستشهدت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك" بقول الله- تعالى- في سورة الأحزاب" ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ".

من الصحابي الذي تبناه النبي؟

وأضافت لجنة الفتوى بالدار أنا الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يُسَمَّى بـ"زيد بن محمد" لَمَّا تَبنَّاه سيدُنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزل التحريم عاد اسمه كما كان "زيد بن حارثة".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة الأجانب" في أسوان | فيديو
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة الأجانب" في أسوان | فيديو

بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
زووم

بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
تظهر في القدمين.. علامة تحذيرية لنقص فيتامين خطير
نصائح طبية

تظهر في القدمين.. علامة تحذيرية لنقص فيتامين خطير
"راح ينقذه لحق به".. قصة شهامة انتهت بغرق صديقين في ترعة بالبحيرة
أخبار المحافظات

"راح ينقذه لحق به".. قصة شهامة انتهت بغرق صديقين في ترعة بالبحيرة
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق